Голикова: почти 60% учащихся выбирают рабочие профессии

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Доля учащихся, выбирающих средние специальные учебные заведения и рабочие профессии, выросла за пять лет до 59%, в 2014 году их было 40%. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Мы уже сейчас ощущаем, насколько активно наши школьники вовлекаются в рабочие профессии. Если пять лет назад количество наших ребят, которые выбирают средние специальные учебные заведения или рабочие профессии, составляло 40%, то сейчас это уже 59%", - сказала она.

Кроме того, по словам вице-премьера, подготовка и проведение национального чемпионата Worldskills позволили обновить 943 средних специальных учебных заведения. "Мы также готовим переподготовку соответствующих преподавателей. В рамках нацпроекта ["Образование"] это 5300 преподавателей. И еще дополнительно 5 тыс. мастерских, которые будут переоснащаемы по новейшим стандартам к 2024 году", - заключила она.