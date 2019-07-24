Росприроднадзор начал проверку после обнаружения свалки ртутных ламп в Дзержинске

ТАСС, 24 июля. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова взяла на личный контроль проверку появления свалки опасных химических отходов, которую общественники обнаружили в здании бывшей Игумновской ТЭЦ в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщил ТАСС начальник департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу Олег Кручинин.

"Департаментом Росприроднадзора по ПФО осуществляется проверка данных фактов. Ситуация в настоящее время взята на личный контроль руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой", - отметил Кручинин, отвечая на запрос ТАСС.

Он добавил, что решается вопрос о проведении внеплановой проверки в отношении лиц, осуществляющих деятельность на территории Игумновской ТЭЦ. "Необходимые документы находятся на согласовании в Волжской региональной природоохранной прокуратуре", - пояснил Кручинин.

Ранее члены общественной организации "Зеленый патруль" обнаружили в здании бывшей Игумновской ТЭЦ несколько тысяч использованных и разбитых ртутных ламп, а также химических реактивов в канистрах и бутылях. При этом помещение не было оборудовано для хранения отходов первого класса опасности. На прилегающей территории общественники обнаружили 1,3 тыс. кубовых емкостей с отходами производства второго-третьего классов опасности.