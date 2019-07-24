Татарстан, Костромскую и Тульскую области назвали регионами с наименьшим риском коррупции

КОСТРОМА, 24 июля. /ТАСС/. Наименьший риск возникновения коррупции в России отмечается в Костромской и Тульской областях, а также в Республике Татарстан. Об этом в Костроме на выездном заседании постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в противодействии коррупции сообщил в среду член СПЧ и глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

"Костромская область, по нашим оценкам, наряду с Татарстаном и Тулой входит в тройку регионов с наименьшим риском коррупции. Есть итоги закрытых и прямых опросов. Для граждан, для населения такой проблемы не стоит и, наверное, это результат того, что здесь организована нормальная работа власти, граждан, бизнеса - всех вместе", - сказал Кабанов.

По его словам, решения, которые принимают власти в Костромской области, проходят независимую гражданскую оценку.

"У нас сложился диалог и с общественностью региона, и с администрацией Костромской области, с губернатором, который уделяет особое внимание борьбе с коррупцией. Внутри региона сегодня налажено эффективное взаимодействие между властью и обществом. Это очень важно, потому что когда люди услышаны, когда они являются равноправными участниками процесса, то это, естественно, дает результат", - сообщил журналистам Кабанов.

В Костромской области 23 и 24 июля проходит выездное заседание постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в противодействии коррупции. Темой заседания стало взаимодействие институтов гражданского общества и органов власти на региональном и муниципальном уровне при реализации антикоррупционной политики. Члены комиссии провели переговоры с предпринимателями области, представителями общественности, СМИ, сотрудниками правоохранительных органов.