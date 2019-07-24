Ветслужба проверит информацию о выдаче документов на просроченные продукты на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Управление ветеринарии Ставропольского края проверит опубликованную в СМИ информацию о выдаче сопроводительных документов на просроченные продукты питания, которые предназначались для детсадов региона. Об этом ТАСС сообщил в среду начальник управления Александр Трегубов.

Ранее официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила журналистам о выявленных нарушениях в Ставропольском крае. По ее словам, документы оформлялись на такие продукты как свинина, перепелиные яйца, тушки цыплят бройлера. Продукция предполагалась к поставкам в детский сад №3 "Радуга", детский сад №30 "Лесная сказка", МБОУ ДОДООПЦ "Колосок", детский сад №21 "Дюймовочка". Мелано отметила, что Россельхознадзор обратился по данным фактам в правоохранительные органы.

"Никакая официальная информация из Россельхознадзора к нам не поступала, как и неофициальная - ни по почте, ни по телефону. От правоохранительных органов никаких запросов также не поступало. Размещенная в СМИ информация была для нас неожиданной, будем проводить проверку. Детально проверим каждый ветеринарный документ, который выдавался в адрес этих учреждений", - сказал Трегубов.

Руководитель управления ветеринарии отметил, что часть продукции не могла поставляться в детские сады. "Вызывает недоумение информация о мясе свинины и перепелиных яйцах, эта продукция в детские сады не направляется, невозможно на нее выписать документы. Мясо птицы дошкольные учреждения получают, в основном, от производителей Ставропольского края и Краснодарского края", - пояснил Трегубов.

Указанные в сообщениях СМИ детские сады находятся в Труновском районе Ставропольского края. В районном отделе образования поясняют, что поставщик тушек цыплят бройлера имел все необходимые разрешительные документы для работы с образовательными учреждениями, претензий его работа не вызывала.