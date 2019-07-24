Топилин: порядка 70% выпускников колледжей справились с экзаменом по оценке квалификации

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Порядка 70% выпускников колледжей справились с экзаменом по оценке квалификации, эта практика будет продолжена. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Также хотел сказать об экзаменах, которые сейчас реализуются в рамках совместного проекта с Министерством просвещения. Те соответствия требованиям профессиональным стандартам, которые формируют работодатели, мы попытались совместить с выпускными экзаменами в средних специальных учебных заведениях. То есть, с одной стороны, выпускники средних специальных учебных заведений получают дипломы об образовании, с другой стороны, проходя это тестирование на соответствие профессиональной квалификации, они получают уже и специальный аттестат квалификационный", - сказал Топилин.

Он добавил, что эти экзамены позволяют Минтруду переформатировать работу образовательных учреждений, корректировать ее. "По результатам этих совместных экзаменов около 70% выпускников с ними справились. Поэтому нам кажется, что необходимо эту практику продолжать. И здесь тоже потребуются некоторые изменения в законодательство", - сказал министр труда и социальной защиты.

Он отметил, что очень важным стимулом является сотрудничество с организацией WorldSkills, следующий чемпионат которой по профессиональному мастерству пройдет в Казани в конце августа. "Для нас это является очень серьезным стимулом, потому что в ходе работы, которую коллеги проводят, мы действительно видим новые импульсы, новые профессии.

С учетом чемпионата предстоящего выбрано 25 новых профессий, профессий будущего, как мы их называем", - сказал Топилин.

По его словам, WorldSkills помогает и в обучении предпенсионеров. "25 тыс. человек обучаются в рамках программы, которую реализует WorldSkills", - добавил министр труда и социальной защиты.

Масштабирование и нормативы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил значение этой работы. "25 компетенций, которые мы выдвигаем в рамках WorldSkills, 1754 человека - это эксперты и мастера, которые переподготовлены по этим профессиям. Мы начали уже внедрение новых профессий на уровне среднего профессионального образования, здесь лидирует Москва", - сообщил он.

Однако, по его словам, есть существенные проблемы, одна из которых - нормативная. "Нормативная проблема до сих пор не решена, и цикл внедрения этих новых подходов, по нашим оценкам, по-прежнему составляет от трех до пяти, иногда до семи лет, - пояснил Песков. - У нас предложение следующее - по итогам чемпионата в Казани провести внимательную работу и выйти на требование о том, что для не менее 50 новых профессий цикл обновления образовательных профессиональных стандартов, образовательных программ составлял бы не более года, и задать это как жесткое нормативное правило", - добавил Песков.

Эта работа, отметил он, могла бы завершиться к проведению чемпионата WorldSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году.