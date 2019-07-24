СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Образовательный центр "Сириус" в Сочи полностью готов к приему иностранных студентов, первые группы планируется принять после уточнений по тематикам и составу студентов. Об этом сообщила в среду ТАСС руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

"Сами мы себе сроки не устанавливали, но на сегодняшний день мы полностью готовы к тому, чтобы их [иностранных студентов] принимать. На сегодняшний день у нас зарегистрирован университет, инновационный центр, большое количество партнеров, которые точно так же экспортируют свои технологии в другие страны и являются уже потенциальными партнерами по этим программам. Соответственно, мы ведем уточнения по тематикам, по составу студентов, и примем первые группы, как только партнеры будут готовы", - сказала Шмелева.

В настоящее время ведется подготовительная работа к приему иностранных студентов. "Партнеры интересуются нашей моделью, которая включает сильную фундаментальную подготовку и практическое применение результатов. Соответственно, мы ждем коллег, чтобы продолжить обмен идеями и моделями по подготовке. Партнеры с обеих сторон готовы, как долго мы будем прорабатывать особенности программы, прогнозировать сложно", - отметила Шмелева.

Она добавила, что иностранные студенты должны появиться в "Сириусе" в рамках соглашений, которые центр подписал с Индией и Таиландом, "также большой интерес проявляют другие страны в плане повышения квалификации и подготовки студентов".

Руководитель фонда также сообщила, что образовательный центр уже получил 40 заявлений о приеме детей в начальную школу лицея, который будет открыт в Имеретинской низменности в 2020 году.

"На сегодняшний день мы открываем классы в начальной школе. Мы получили уже порядка 40 заявлений, и это говорит о том, что тот Имеретинский лицей, который здесь будет открыт 1 сентября 2020 года, уже сразу получит готовых школьников, которые приехали сюда вместе с родителями", - сказала Шмелева.

Она подчеркнула, что сейчас в лицее ведется первый этап строительных работ. "Сейчас идет апробация тех программ, которые мы туда вынесем в первую очередь. Соответственно, лицей будет работать с 1 по 11 класс. Большая часть классов будет уже набрана в небольшом количестве параллельных классов с первого года. Дальше по мере выполнения программы университетов и резидентов, которые будут открывать свои представительства в инновационном центре, параллели классов будут расширяться и пополняться", - добавила Шмелева.

Образовательный центр "Сириус", работу которого курирует образовательный фонд "Талант и успех", открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.