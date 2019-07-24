В Карелии создали природно-рекреационную зону по берегу Онежского озера

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 июля. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление о создании природно-рекреационной территории (ПРТ) регионального значения "Побережье Онежского озера". Документ был опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство Республики Карелия постановляет создать на территории Прионежского муниципального района природно-рекреационную территорию регионального значения "Побережье Онежского озера" общей площадью 65,6 га", - говорится в документе.

В природоохранную зону вошли несколько участков лесничеств Прионежья и Орзеги, расположенные в 10 км на юго-восток от Петрозаводска. Согласно тексту опубликованного документа, ПРТ создается для сохранения и восстановления природных комплексов и объектов части побережья Онежского озера. Власти видят точки роста этих участков в развитии и создании условий для экологического и познавательного туризма.

С момента вступления документа в силу на территории ПРТ "Побережье Онежского озера" будет запрещено вести рубку деревьев, за исключением тех, что делаются в санитарных целых, а также для обеспечения безопасной работы линий электропередачи. Особый статус земель наложит запрет на использование химических удобрений, палы, мойку автомобилей, создание объектов для сбора и хранения мусора за исключением тех, что использует природоохранный орган региона.

Ранее Парфенчиков во время прямой линии, посвященной теме пересмотра территориальной схемы обращения с отходами в регионе, заявил, что дал указание своей администрации рассмотреть возможность максимально усложнить процедуру подписания соглашения, которое бы позволило ввоз и хранение отходов из других регионов России. Губернатор предложить дать жителям подобные законодательные гарантии, чтобы опровергнуть слухи о возможности размещения в республике межрегионального полигона для ТКО.