Оперативники проводят обыск у незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Жданова

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят в среду обыск у незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму, директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

"С обыском пришли к Жданову", - сказала она, не уточнив подробностей. Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил слова Ярмыш. "Обыск у главы ФБК связан с призывами выйти на несанкционированную акцию к мэрии 27 июля", - сказал собеседник агентства.

Ранее обыск начался в квартире в Москве у политика Дмитрия Гудкова в рамках уголовного дела о воспрепятствовании деятельности избирательной комиссии.

В Главном следственном управлении СК по Москве сообщили, что уголовное дело по статье 141 УК РФ возбуждено по результатам проведенной проверки после несанкционированного митинга возле Мосгоризбиркома. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей, принудительных работ на срок до четырех лет или лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере 80 тыс. рублей.

На несанкционированную акцию "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму" 14 июля пришло около тысячи человек. Участники митинга собрались около 14:00 мск в Новопушкинском сквере, откуда проследовали до мэрии Москвы и здания Мосгоризбиркома на Моховой улице. По информации СК, участники движения, организовавшего митинг, угрожали применением насилия в отношении членов избирательных комиссий.