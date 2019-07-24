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В Германии побит температурный рекорд

Как сообщили в Метеорологической службе, столбики термометров в Гайленкирхене поднялись 24 июля до 40,5 градуса

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Столбики термометров в германском населенном пункте Гайленкирхен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) поднялись в среду до отметки в 40,5 градуса. Это самая высокая температура в ФРГ за всю историю наблюдений, сообщила Метеорологическая служба в Twitter.

"Завтра может быть еще жарче. Вероятно, нынешний рекорд продержится лишь один день", - говорится в сообщении. Предыдущий рекорд - 40,3 градуса - был зафиксирован 5 июля 2015 года в баварском Кицингене на юге Германии.

В последние дни жаркая погода установилась почти на всей территории ФРГ. Даже на Балтийском море столбики термометров держатся на отметке 30 градусов. В течение четверга наиболее высокие температуры будут на западе страны.

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Германия
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