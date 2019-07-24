Соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Мальдивами вступает в силу

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Соглашение между Россией и Мальдивской Республикой об отмене визовых требований для граждан обеих стран при поездках на срок до 90 дней вступает в силу 25 июля.

Согласно документу, граждане РФ и Мальдив, являющиеся владельцами общегражданских заграничных, дипломатических и служебных паспортов, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом, а также непрерывно пребывать на территории государств каждой из сторон без виз в течение периода, не превышающего 90 дней со дня въезда. Для работы, учебы или постоянного проживания по-прежнему нужно оформлять визу.

Межправительственное соглашение о взаимной отмене виз подписали в Москве министры иностранных дел России и Мальдивской Республики Сергей Лавров и Абдулла Шахид 25 июня 2019 года после прошедших в этот же день переговоров. Во время встречи главы МИД отметили поступательное развитие отношений двух стран, что проявилось в том числе в открытии посольства Мальдив в Москве в феврале этого года.

Как сообщали в МИД РФ, Мальдивы пользуются популярностью у российских туристов. По данным Росстата, в 2018 году на островах архипелага отдохнули более 38 тыс. граждан России. Тематика развития туристических обменов между странами получит дальнейшее развитие осенью, когда Россию посетит министр туризма республики Али Вахид.

Как отмечал на пресс-конференции по итогам переговоров Лавров, отмена виз также должна способствовать росту деловой активности. Объем взаимной торговли по итогам 2018 года составил $3,35 млн причем значительная его часть приходится на российский экспорт - 3,32 млн, и продолжает расти значительными темпами. Так, по итогам первого квартала 2019 года товарооборот увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $613 тыс.. Мальдивская Республика поставляет в РФ морепродукты, а закупает продовольственные товары, металл, древесину и изделия из нее.