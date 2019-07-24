Уровень преступности среди офицеров в России снижается

"В 2011 году за офицерским корпусом были зарегистрированы 3245 противоправных деяний, а в 2018 году только 2528 (снижение на 22%). В первом полугодии 2019 года за офицерами учтено на 7,2% меньше преступлений, чем в аналогичном периоде прошлого года", - сообщил он в интервью ТАСС ко Дню работника следственных органов РФ.

стремимся к тому, чтобы воровать было невыгодно

Глава военного следствия: стремимся к тому, чтобы воровать было невыгодно

В целом по числу преступлений среди людей в погонах (военные следователи расследуют уголовные дела в отношении военнослужащих Вооруженных сил и других ведомств, где предусмотрена военная служба: Росгвардия, МЧС, спецслужбы и другие - прим. ТАСС) лидируют "контрактники". "В текущем году за рядовыми и сержантами (матросами и старшинами), проходящими военную службу по контракту, зарегистрировано в 4 раза больше преступлений, чем за военнослужащими по призыву", - отметил Сорочкин.

По его словам, в первом полугодии 2019 года военным следователям поступило 17 тысяч сообщений о преступлениях. После проверки зарегистрировано 5,3 тыс. преступлений, на 3% больше, чем в первом полугодии 2018 года.

Среди категорий преступлений, заметил руководитель Главного военного следственного управления СК, "больше всего преступлений против собственности - 1781, к их числу относятся мошенничество, кража, присвоение или растрата, грабежи, вымогательство и разбой". Второе место занимают преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления - 1267 (превышение должностных полномочий или злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, халатность, получение или дача взятки).

"На третьем месте - преступления против военной службы (973). Это, прежде всего, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, порядка пребывания на военной службе, несения специальных видов военной службы, а также сбережения военного имущества", - пояснил Александр Сорочкин.