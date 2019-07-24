Автор памятника основателям Екатеринбурга призвал соблюдать его авторские права

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Автор памятника основателям Екатеринбурга Петр Чусовитин призвал представителей бизнеса относиться к монументу с уважением, а не как к "игровой скульптуре", и соблюдать его авторские права. Об этом корреспонденту ТАСС заявил сам Чусовитин.

Ранее СМИ сообщали, что две компании заплатят штрафы за использование фотографий знаменитого екатеринбургского памятника Василию Татищеву и Георгу Вильгельму де Геннину после того, как скульптор выиграл два суда.

"Памятник основателям города развивает историческое чувство, вызывает уважение к прошлому, рождает и укрепляет надежду на будущее, приучает горожан к восприятию собственной жизни в контексте больших ответственных событий, требующих уверенности в собственных силах, самоотверженности, надежности, умения работать на победу, - сказал собеседник ТАСС. - Следовательно, отношение к этому монументу как к игровой скульптуре недопустимо".

По его словам, бизнес должен с уважением относиться к авторскому праву. "Авторское право - это право, данное мне государством, закрепленное в законе, ущемлять которое в интересах прав третьих лиц считаю недопустимым, - продолжил скульптор. - Нарушаются личные права авторов и именно правообладатели инициируют процессы в своих интересах".

Диалог необходим

Чусовитина поддержал внук автора монумента "Родина-мать зовет!" Евгения Вучетича его полный тезка Евгений Вучетич. В беседе с корреспондентом ТАСС он отметил, что практика использования изображений городских символов без согласия правообладателей сформировалась из-за низкой правовой культуры. Вучетич считает, что самим скульпторам или наследникам порой просто не представляется возможным отслеживать все вопросы, связанные с использованием произведений.

"Зачастую люди нарушают права при использовании произведений из-за незнания, а порой и нежелания знать закон. Очевидно, что коммерческое использование произведений художников или скульпторов необходимо согласовывать, - сказал он. - Это просто базовые условия взаимного уважения. Дополнительное финансирование пошло бы на поддержание и реставрацию памятников. Уверен, что в какой-то момент мы придем к пониманию".

По мнению Вучетича, единственно правильной возможностью для скульптора или художника обезопасить свои работы от неправомерного коммерческого использования будет обращение к юристам, которые помогут защитить права авторов и правообладателей.

Памятник Василию Татищеву и Георгу Вильгельму де Геннину был установлен в Екатеринбурге в 1998 году к 275-й годовщине со дня основания города.