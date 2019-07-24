На севере Италии открылась фотовыставка ТАСС

МЕРАНО /Италия/, 25 июля. /ТАСС/. Фотовыставка информационного агентства России ТАСС "Россия и Италия: вчера, сегодня, завтра" открылась в городе Мерано (северная область Трентино-Альто-Адидже, бывший Южный Тироль). Мероприятие стало одним из центральных событий торжественной программы, приуроченной к 10-летнему юбилею Русского центра имени Н. И. Бородиной в Мерано, который отмечался в среду под патронажем Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС).

В нескольких десятках фотографий из фотоархива ТАСС, отмечающего в этом году 115-летие, запечатлены звезды кино и эстрады, политики, писатели, спортсмены, а также исторические встречи и визиты - моменты общения, то, из чего складывается дружба между народами. "Вчера и сегодня можно запечатлеть в фотографии, но завтрашний день мы строим здесь и сейчас все вместе", - сказала, представляя экспозицию, руководитель представительства ТАСС в Италии Вера Щербакова. Среди гостей вечера были губернатор автономной провинции Больцано (одна из двух административных единиц области Трентино-Альто-Адидже) Арно Компатчер, глава Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин, мэр Мерано Пол Реш, генеральный консул РФ в Милане Александр Нуризаде.

Как корр. ТАСС сказал Черемин, правительство Москвы предполагает использовать площадку Русского центра для проведения культурных мероприятий, концертов, выступлений московских коллективов, а также планирует оснастить библиотеку, создать на базе центра курсы русского языка, возобновить на постоянной основе службы в местной православной церкви Святого Николая. "Мы рассчитываем, что это станет нашей точкой опоры для развития экономических связей не только с регионом Южный Тироль, но и соседними регионами в Швейцарии, Австрии, Германии. Не говоря о том, что этот центр может стать ключевым для обеспечения российского культурно-гуманитарного присутствия на севере Италии и превратиться в один из крупнейших европейских центров русской культуры", - отметил он. Черемин уточнил, что уже ведутся переговоры с итальянскими компаниями, которые могли бы участвовать в инфраструктурных проектах Москвы, а также достигнута договоренность с руководством провинции об организации деловой миссии в российскую столицу.

"Русская община является частью истории Мерано и в некотором смысле душой города, и этот центр отражает идею единой Европы народов и ценность общения культур", - сказал губернатор провинции Больцано, в которой почти 70% населения - немецкоговорящее.

Русский центр в Мерано

Появившийся 10 лет назад Русский центр стал наследником традиций русской общины в Южном Тироле, сложившейся более века назад. Он носит имя Надежды Ивановны Бородиной, русской аристократки, на пожертвование которой были построены две виллы для приема соотечественников, приезжавших в Мерано на лечение от легочных заболеваний. В одной из них, при которой есть небольшая церковь в честь Святого Николая, расположился центр. Компатчер объявил, что в ближайшее время будут оформлены все юридические документы о передаче помещения в бесплатное бессрочное пользование центру и курирующему его правительству Москвы.

Русский центр в Мерано активно содействует развитию межрегиональных отношений, помогая установлению прямых экономических и культурных контактов представителей автономной провинции Больцано с различными регионами Российской Федерации, проводит встречи представителей деловых кругов, научно-практические конференции, организует молодежные обмены, взаимодействует с организациями соотечественников, общественными организациями, школами и университетами в Италии и в России.