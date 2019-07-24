В США суд разрешил властям принудительно кормить содержащегося под стражей россиянина

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Федеральный окружной суд в американском штате Аризона разрешил принудительно кормить находящегося под стражей россиянина Евгения Глущенко, который якобы объявил голодовку в знак протеста против депортации из США в РФ. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в электронную базу суда.

Как следует из материалов, Глущенко с сентября 2018 года содержат в центре предварительного задержания на юге Аризоны. Он был взят под стражу, когда пытался вместе с беременной супругой незаконно пересечь границу между США и Мексикой, чтобы попасть на американскую территорию. В апреле текущего года суд постановил, что Глущенко следует депортировать из США в РФ.

Россиянин, по утверждению властей США, 17 июня оказал сопротивление при попытке отвезти его в аэропорт для последующей отправки в РФ. 19 июня он объявил голодовку в знак протеста против депортации и не позволял врачам осматривать его.

Представители прокуратуры 10 июля подали в суд ходатайство с просьбой разрешить сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля США в принудительном порядке кормить Глущенко, а также проводить медицинские осмотры, чтобы оценить его состояние.

Суд 16 июля постановил отложить депортацию россиянина, а 22 июля вынес постановление, в котором разрешил принудительно кормить и поить Глущенко, а также взвешивать россиянина и выполнять у него забор крови. Речь идет только о тех случаях, когда это необходимо для сохранения жизни Глущенко. Судья отметил, что из-за продолжительной голодовки вес россиянина сократился примерно на 25%, а его организму в связи с этим может быть причинен необратимый вред. Кроме того, суд отменил временный запрет на депортацию Глущенко в РФ.

Адвокаты россиянина утверждали, что их клиенту в России якобы поступали угрозы со стороны властей в связи с его работой в западных благотворительных организациях. Супруга Глущенко не была взята под стражу в США. Во время пребывания на американской территории у нее родился сын.