ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.

"На фоне небольшого снижения доли владельцев загородной недвижимости 31% россиян хотели бы в будущем приобрести дачу. При этом важно, чтобы дачный дом был оборудован коммуникациями и находился относительно близко от места проживания", - говорится в сообщении.

Согласно данным опроса, который проводился 10 июля, из 1600 респондентов загородной недвижимостью владеют примерно 42% жителей городов, что на 4% меньше, чем пятью годами ранее. Среди тех, у кого в настоящий момент нет дачи, приобрести ее хотели бы более половины респондентов. Причем наибольший интерес к такой покупке проявляют люди в возрасте от 18 до 24 лет (74% в этой группе) и от 25 до 34 лет (76%). Воздержались бы от покупки 46% респондентов, в основном - представители старшего возраста: в группе старше 60 лет от приобретения дачи отказался бы 81% опрошенных.

В сообщении ВЦИОМ говорится, что желание купить дачу, как правило, продиктовано стремлением выращивать на участке овощи и фрукты - об этом заявили 59% опрошенных. 48% респондентов объяснили желание приобрести загородную недвижимость возможностью отдыхать и развлекаться за городом, 30% - интересом к декоративному оформлению участка. Отказ от покупки дачи обычно связан с отсутствием средств (19%) или состоянием здоровья (16%).

Респонденты также отметили, что при выборе дачи важна ее близкое расположение от дома, об этом заявили 68% опрошенных. Дом или участок должны находиться не далее 52 км от места постоянного проживания владельца, говорится в сообщении. Также важное значение имеет само наличие дома и его обустройство (70%).

"Большинство хотели бы, чтобы дача была оборудована электричеством (85%), водопроводом и канализацией (81%), а также газопроводом (62%). А вот относительно важности наличия готового сада или огорода мнения разделились - 51% опрошенных хотели бы, чтобы при покупке дачи они были, 47% не считают это важным", - говорится в сообщении.