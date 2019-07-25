Администрация комплекса "Холдоми" закроет детский лагерь, где произошел пожар

ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Работа детского оздоровительного лагеря, расположенного на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, будет остановлена в четверг, детей развезут по домам до конца дня. Об этом ТАСС сообщил представитель администрации "Холдоми".

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

"Издан приказ о закрытии лагеря "Холдоми". Детей передадут родителям до конца дня. Родители уведомляются, кого-то заберут сами, кого-то администрация по согласованию с родителями довезет до дома", - сказал собеседник агентства.

Он не смог уточнить, сколько детей сейчас находится в "Холдоми". По данным Министерства образования и науки Хабаровского края на вечер среды, в лагере оставалось 136 детей. Они обеспечены горячим питанием, находятся в корпусах.

Администрация "Холдоми" готова вернуть деньги за проданные путевки. Накануне сообщалось, что решается вопрос о выплате администрацией компенсаций семьям погибших и пострадавших детей.

Пожар в палаточном лагере на "Холдоми" в Хабаровском крае начался в ночь на вторник. В результате пожара различные травмы получили 13 человек, в том числе восемь детей, четверо из которых погибли. Пятеро взрослых получили незначительные травмы. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров, из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены. Власти региона объявили с 24 июля трехдневный траур по погибшим.