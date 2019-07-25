Пострадавшие от паводка жители города Зеи в Приамурье начали получат соцвыплаты

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Пострадавшие от паводка жители города Зея в Амурской области начали получать социальные выплаты, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

В Приамурье 19 июля было объявлено штормовое предупреждение в связи с мощным циклоном, в регионе сохраняется неустойчивая погода с дождями. Режим ЧС введен в Зейском, Селемджинском, Благовещенском, Сковородинском, Тамбовском районах, в городах Зея, Благовещенск, а также в селе Тыгда Магдагачинского района.

"В Зее жители, пострадавшие от паводка, начали получать социальные выплаты. По сведениям, полученным от специалистов ГО и ЧС, по состоянию на 24 июля на территории г. Зея и Зейского района пострадало 303 домовладения. В Зее специалисты уже обследовали 25 домов", - говорится в сообщении.

Как уточняется, пока за адресной социальной помощью в управление социальной защиты обратились два человека, которые уже в среду получили выплаты на сумму 20 тыс. рублей (по 10 тыс. рублей на домовладение). В поселке Снежногорский заявление на социальную выплату подал один житель. Обращений на оказание адресной социальной помощи от других пострадавших граждан в Зейском районе до настоящего времени не поступали.

Отмечается, что с заявлениями о оказании адресной социальной помощи обращаются пострадавшие от паводка и в других районах Приамурья, активнее всего - жители Благовещенска и Благовещенского района. "Специалистами управления социальной защиты населения ежедневно ведется прием заявлений в порядке живой очереди. За оказанием адресной социальной помощи в связи с подтоплением обратились 280 человек. В настоящее время специалистами управления обследовано 82 домовладения на подтверждение факта утраты жизненно необходимого имущества в связи с затоплением", - отмечается в сообщении.