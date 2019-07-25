Суд Якутска оштрафовал журналиста по делу о злоупотреблении свободой информации

ЯКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. Якутский городской суд назначил в четверг наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей журналисту газеты "Якутск вечерний" Михаилу Романову по административному делу о злоупотреблении свободой информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судья Якутского городского суда рассмотрел административный материал в отношении Романова Михаила Дмитриевича, предусмотренный ч. 9 ст. 13. 15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации"). Ему вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе.

Как ранее сообщали ТАСС в республиканском МВД, статья Романова, которая была опубликована в газете "Якутск вечерний" в апреле, содержала фрагмент текста, в котором "имелись признаки злоупотребления свободой информации". Статья была посвящена бывшему сотруднику Северо-Восточного федерального университета Антону Аммосову, которого в ноябре 2018 года, по его словам, задержали и избили оперативники ФСБ из-за комментариев на местном новостном сайте.

Ответственность по ч. 9 ст. 13. 15 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 100 тыс. рублей.