Все дети вывезены из хабаровского лагеря, где произошел пожар

ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Всех детей вывезли из лагеря в "Холдоми" в Хабаровском крае, где в ночь на вторник произошел пожар, сообщила ТАСС представитель администрации лагеря.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

"Все дети в данный момент вывезены", - сказала собеседница.

По ее словам, кого-то из детей забрали родители, остальных вывезли на автобусе в сопровождении ГИБДД в спорткомплекс "Орлан" в Комсомольске-на-Амуре.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел ночью 23 июля. В результате пожара различные травмы получили 13 человек, в том числе восемь детей, четверо из которых погибли. Пятеро взрослых получили незначительные травмы. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м, из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены. Власти региона объявили с 24 июля трехдневный траур по погибшим.