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Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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Все дети вывезены из хабаровского лагеря, где произошел пожар

Представитель администрации лагеря сообщила, что часть детей забрали родители, остальных вывезли на автобусе в спорткомплекс "Орлан" в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Всех детей вывезли из лагеря в "Холдоми" в Хабаровском крае, где в ночь на вторник произошел пожар, сообщила ТАСС представитель администрации лагеря.

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"Все дети в данный момент вывезены", - сказала собеседница.

По ее словам, кого-то из детей забрали родители, остальных вывезли на автобусе в сопровождении ГИБДД в спорткомплекс "Орлан" в Комсомольске-на-Амуре.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел ночью 23 июля. В результате пожара различные травмы получили 13 человек, в том числе восемь детей, четверо из которых погибли. Пятеро взрослых получили незначительные травмы. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м, из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены. Власти региона объявили с 24 июля трехдневный траур по погибшим.

Теги
РоссияХабаровский крайПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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