Золотым медалистам могут начислить 11 дополнительных баллов на ЕГЭ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Законопроект, обязывающий вузы начислять как минимум 11 дополнительных баллов к результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) абитуриентам с золотой школьной медалью, внесен в Госдуму в четверг. Об этом сообщил ТАСС автор инициативы, первый зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских ("Справедливая Россия").

Сейчас вузы начисляют к результатам ЕГЭ не более 10 дополнительных баллов за индивидуальные достижения абитуриента - от побед в олимпиадах и наличия значка ГТО до непосредственно аттестата с отличием и золотой медали. Разбивка по баллам в рамках этого значения остается на усмотрение каждого университета: например, МГУ за золотую медаль дает пять дополнительных баллов и оставшиеся пять - за другие личные достижения, например, спортивные. Законопроектом же предлагается начислять как минимум 11 дополнительных баллов только за золотую медаль - по одному за каждый год учебы.

"Мы предлагаем установить вузам минимальную планку в 11 баллов для оценки золотой медали, максимальную планку мы не ограничиваем - здесь вуз может сам принимать решение, как оценить медалистов. Принятие законопроекта позволит вернуть школьной медали ее гордый статус "золотой" и вернет школьникам мотивацию усердно учиться в течение всех 11 лет", - сказал ТАСС Ананских.

Депутат отметил, что чаще всего университеты добавляют отличникам с медалью не больше трех-четырех баллов. "Это является как минимум несправедливым по отношению к медалисту, ведь это 11 лет кропотливого труда ученика, а ЕГЭ, как показывает практика, во многом лотерея", - добавил Ананских.

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 71 закона "Об образовании", следует из законопроекта (копия есть в распоряжении агентства). Преференции будут распространяться на абитуриентов - выпускников школ, поступающих на программы бакалавриата и специалиста.