Власти Хабаровского края представят к госнаграде мальчика, спасавшего детей из пожара

ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края представят к госнаграде десятилетнего мальчика, спасавшего из пожара детей в лагере "Холдоми". Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на расширенном совещании правительства региона в четверг.

Ранее жители Хабаровского края составили петицию с просьбой отметить подвиг мальчика Алексея Мартыненко, который спасал детей во время пожара в детском лагере. Он получил тяжелые ожоги и накануне умер в больнице.

"Десятилетний мальчик Алексей Мартыненко, который погиб, самоотверженно спасал или пытался спасти детей, которые находились в палатке. Я думаю, все мы представляем, в каком состоянии был ребенок, когда шел в эту палатку. Если кто-то, а тем более ребенок, совершает подвиг, он тем самым исправляет чью-то ошибку. Многие жители нашей страны высказались за то, чтобы мальчику была присвоена государственная награда. Я поддержу и обращусь в компетентные органы для того, чтобы отметить этот поступок", - сказал Фургал. После этого состоялась минута молчания.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел ночью 23 июля. В результате пожара различные травмы получили 13 человек, в том числе восемь детей, четверо из которых погибли. Пятеро взрослых получили незначительные травмы. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м, из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены. Власти региона объявили с 24 июля трехдневный траур по погибшим.