Сельских жителей Чечни старше 65 лет будут возить на бесплатные осмотры в больницы

ГРОЗНЫЙ, 25 июля. /ТАСС/. Сельских жителей Чечни старше 65 лет будут бесплатно возить в районные и городские больницы на диспансеризацию и осмотр специалистами в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель проектного офиса министерства труда, занятости и социального развития республики Юнус Абдулхасанов.

"В рамках региональной программы "Старшее поколение" (нацпроект "Демография" - прим. ТАСС) планируется создание системы долговременного ухода. На сегодняшний день у нас уже закуплен транспорт в организации социального обслуживания в количестве 10 единиц, на сумму 17 млн рублей. Мобильные бригады будут возить сельских жителей старше 65 лет в медицинские организации для диспансеризации, вакцинации и осмотра квалифицированными специалистами", - отметил министр, добавив, что такая возможность будет доступна для более чем 30 тыс. человек.

Нацпроект "Демография" включает следующие федеральные проекты: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Создание яслей - содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Новая физическая культура населения". На его реализацию планируется выделить порядка 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководитель - глава Минтруда Максим Топилин.