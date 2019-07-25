Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия России с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов следствия РФ. Обращение опубликовано в четверг на сайте Кремля.

"С петровских времен ключевыми принципами следственной службы были честность, законность и справедливость. На них и сегодня основана вся деятельность Следственного комитета России, а также следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности", - подчеркнул Путин.

Глава государства поблагодарил сотрудников следственных органов за добросовестную работу в интересах государства и граждан. Он отметил, что, решая поставленные задачи, им необходимо совершенствовать следственную практику, вести борьбу с криминалом, терроризмом, коррупцией, внедрять новые технологии экспертизы, поиска и закрепления доказательств.

"И конечно, всегда, при любых обстоятельствах должны быть гарантированы полнота и объективность расследования уголовных дел, обеспечена неотвратимость наказания для виновных на базе достоверных, неопровержимых улик и, что крайне важно, надежная, действенная защита тех, кто пострадал от преступных посягательств, тех, кто пришел к вам за помощью", - подчеркнул президент. Путин выразил уверенность, что российские следователи будут работать ответственно, беспристрастно и безупречно.

День сотрудника органов следствия РФ ежегодно отмечается в России 25 июля. Он был установлен постановлением правительства РФ от 27 августа 2013 года и празднуется с 2014 года. Выбор даты обусловлен тем, что 25 июля 1713 года указом Петра I была образована первая в России следственная канцелярия под руководством гвардии майора князя Михаила Волконского.