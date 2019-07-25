"Ъ": Минприроды подготовило свои предложения по запуску экологического туризма

МОСКВА, 25 июля. Минприроды разработало проект поправок в закон об особо охраняемых природных территориях, а также в закон о туристической деятельности. Поправки нужны для определения понятия "экологического туризма", а также для организации такого рода туризма на охраняемых природных территориях, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект документа, имеющегося в его распоряжении.

Сейчас документ проходит оценку регулирующего воздействия. В прошлом году визит-центры, музеи природы, экотропы и маршруты посетили более 8 млн человек, из них более 6 млн посетителей приняли нацпарки, подсчитали в Минприроды. "Экономический эффект от рекреационных услуг, предоставляемых с использованием имеющейся на ООПТ туристской инфраструктуры, в первую очередь ведет к пополнению региональных и муниципальных бюджетов и увеличению добавленной стоимости регионального туристского продукта", - цитирует пояснительную записку к проекту поправок "Коммерантъ".

Под понятием экотуризма предлагается считать туризм в познавательных, рекреационных и оздоровительных целях, который проходит в границах охраняемых природных территорий.

Туризм, согласно предлагаемым поправкам, предполагается развивать на специально выделенных участках в нацпарках, заказниках и заповедниках.

В Greenpeace России опасаются, что новый предлагаемый вид туризма подразумевает возможность масштабного воздействия на экосистемы. "Председатель комиссии по экологической безопасности подмосковного отделения Русского географического общества Антон Хлынов также выступает против подобной формулировки. По его мнению, объекты туристско-рекреационной инфраструктуры в рамках развития экологического туризма в стране должны располагаться вне ООПТ", - отмечает издание.