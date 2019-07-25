"Известия": новая система зондирования атмосферы вдвое повысит точность прогнозов погоды

МОСКВА, 25 июля. Точность прогнозов погоды может вырасти вдвое в ближайшие годы после внедрения новых станций зондирования атмосферы. Об этом в четверг сообщает газета "Известия".

"В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды. Поставка оборудования уже началась. В Росгидромете уточнили, что 10 таких станций работают, еще девять установят до конца 2020 года", - говорится в статье.

По данным Института физики атмосферы имени Обухова РАН, сегодня российские синоптики могут с точностью 97% прогнозировать погоду на завтра, 80% - на три дня вперед, около 60% - на две недели, а на долгосрочный период - еще меньше. С развитием материальной базы для наблюдений более верный прогноз можно будет делать уже на срок до двух недель.

"Бюджетное учреждение "Гидрометсервис", подведомственное Росгидромету, заключило контракт со структурой госкорпорации "Ростех" на поставку геофизических приборов и инструментов на общую сумму почти 138 млн рублей", - уточняет газета.

Согласно условиям контракта, заказчику будет передано более 37 тыс. единиц различного оборудования. Поставщиком выступит компания "Радий" (входит в "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) - дочерний холдинг "Ростеха"). Система, которая называется "Полюс-С", предназначена для получения метеорологической информации - о температуре, влажности, давлении, направлении и скорости ветра.