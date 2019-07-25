Сайт risovach.ru по требованию Роскомнадзора удалил оскорбительное изображение флага РФ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Оскорбительное изображение российского флага удалено с портала risovach.ru по требованию Роскомнадзора, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"После уведомления службы администрация интернет-портала risovach ограничила доступ к странице с изображением, оскорбляющим государственные символы России. Изображение содержало нецензурное описание флага России и оскорбления в адрес российских граждан", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что соответствующая ссылка будет исключена из Единого реестра запрещенной информации.

Ранее Facebook удалил изображение с нацистскими символами по требованию Роскомнадзора. Сервис YouTube выполнил требование ведомства в части исполнения закона об оскорблении госсимволов. Поводом для блокировки ряда роликов послужило оскорбление герба России, сообщала пресс-службе ведомства.

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Штраф за распространение таких материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения санкции возрастают до 100-200 тыс. рублей, в случае еще одной подобной публикации - до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.