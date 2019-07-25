Путин пригласил пять семей из Иркутской области на военно-морской парад в Петербурге

"Завтра предлагаю вам, если хотите, если будет интересно, слетать в Петербург", - сказал он на встрече с семьями, которая прошла в Кремле.

"Абсолютно мальчишкам будет интересно, приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое, яркое зрелище, я думаю, что всем понравится", - добавил президент.

Российский лидер пригласил пригласил в Кремль пострадавших от наводнения в Иркутской области. Встреча проходит в представительском кабинете главы государства.

Путин приезжал в Иркутскую область в ночь на 30 июня, чтобы оценить ситуацию на месте. Неделю назад президент второй раз побывал в регионе, где пообщался со многими пострадавшими, узнал об их проблемах и надеждах. После этого глава государства жестко раскритиковал чиновников за то, как ликвидируются последствия ЧП. На совещании с членами правительства в среду глава государства вновь вернулся к теме, указав на обязательность срочного выполнения всех планов по ликвидации последствий наводнения и оказания необходимой помощи пострадавшим.

Предыдущая встреча главы государства с пострадавшими от паводка состоялась в городе Тулуне Иркутской области 19 июля. Тогда президент пообщался сначала с местными жителями, размещенными в пункте временного пребывания, а позже - с тулунчанами, которых встретил на пути следования кортежа. За это время он выслушал жалобы и просьбы нескольких десятков человек, они были связаны с получением жилищных сертификатов, компенсаций, восстановлением жилья и многими другими проблемами. Путин пообщался и с двумя мальчиками, проживавшими в пункте временного размещения.

Один из них - шестилетний Матвей Сафронов, представившийся Матвеем Николаевичем, рассказал президенту о том, как готовится к началу учебного года в детсаду и предстоящему через год первому походу в школу. Президент пообещал мальчику, что вскоре вновь посетит регион, чтобы оценить ход восстановления как учебных заведений, так и других социальных объектов и инфраструктуры. Другой юный собеседник, обратившийся к Путину во время его общения с проживающими в пункте временного размещения, попросил у главы государства радиоуправляемую игрушку - машину Mercedes.