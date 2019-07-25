В Госдуме готовят комплексный законопроект о противодействии семейному насилию

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Профильная рабочая группа Госдумы готовит комплексный законопроект о противодействии насилию в семье. Об этом сообщил в четверг глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на брифинге фракции "Единая Россия", посвященном итогам весенней сессии и планам законодательной работы.

"Я полностью согласен, что уголовными мерами здесь все не решить. Мы можем забить зоны и этими историями", - сказал депутат, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах принятия такого законопроекта. "На самом деле здесь нужно решать не только криминализацией или декриминализацией каких-то проблем, нужно решать вопросы с точки зрения защиты семьи, каких-то других историй, которые иногда, кажется, не относятся к этому", - считает он.

"У нас есть рабочая группа, мы готовим законопроект, это и законодательство об опеке, и изменения в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях", - сообщил Крашенинников.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя резонансный случай с избиением девочки в Ингушетии, указала на необходимость скорейшей разработки проекта закона о противодействии насилию в семье и пообещала содействовать его принятию.

4 июля семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии, где ей провели операцию. Было принято решение о переводе ребенка в столичную клинику. 5 июля девочку доставили в Москву в сопровождении реаниматологов, врачей медицины катастроф и представителей Ингушетии, при обследовании в клинике у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. По подозрению в нанесении ребенку тяжелых травм арестована ее родная тетя.