В Госдуме разработали законопроект о блокировке нелегальных сайтов по продаже лекарств

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" разработали законопроект о блокировке нелегальных сайтов по продаже лекарств. Об этом сообщил в четверг первый замруководителя фракции Андрей Исаев, который возглавляет межфракционную рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств.

"Мы подготовили блок поправок, <...> который включает в себя в том числе регулирование так называемых левых сайтов - тех, что не имеют разрешения на торговлю лекарствами, или торгуют теми, которые запрещены для продажи через интернет - рецептурными, психотропными, спиртосодержащими, наркосодержащими препаратами", - сказал парламентарий на брифинге, посвященном итогам весенней сессии Госдумы и планам законотворческой работы. "С нашей точки зрения, такие сайты должны включаться в реестр запрещенных", - подчеркнул он.

Кроме того, продолжил Исаев, необходимо отрегулировать интернет-торговлю биологически активными добавками (БАД). "Зачастую наиболее вредными вещами, которые продаются через интернет, являются БАДы. Должны продаваться только те БАДы, которые официально зарегистрированы государством", - указал он, напомнив, что БАДы не должны проходить клинические испытания.

Кроме того, единороссы считают, что "к розничной продаже лекарств через интернет допуск должны получить лицензированные, официально зарегистрированные оптовые поставщики лекарств", сообщил первый замглавы фракции. "Если это произойдет, то это, во-первых, даст более свободный доступ к рынку нашим производителям, во-вторых, это умерит аппетиты аптечных монополистов", - пояснил он, уточнив, что по данной теме в настоящее время идут дискуссии с правительством.