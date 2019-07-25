Жителям Приамурья раздадут калориферы для просушки пострадавших от паводка домов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Министерство ЖКХ Амурской области снабдило муниципалитеты региона калориферами для просушки пострадавшего от паводка имущества, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

Вызванный обильными осадками паводок в Приамурье привел к подтоплению обширных территорий. Режим ЧС введен в Зейском, Селемджинском, Благовещенском, Сковородинском, Тамбовском районах, в городах Зея, Благовещенск, а также в селе Тыгда Магдагачинского района.

"Министерство ЖКХ Амурской области предоставило муниципалитетам более 500 дизельных калориферов для просушки пострадавшего от паводка имущества", - говорится в сообщении.

Как уточняется, 520 дизельных калориферов из областного резерва переданы на ответственное хранение в 22 муниципалитета. Жители региона могут воспользоваться ими бесплатно. "В населенных пунктах, где объявлен режим ЧС, амурчане могут обратиться в администрацию по месту жительства для получения дизельного калорифера для просушки помещений", - цитируют в сообщении слова министра ЖКХ области Сергея Гордеева.

По оперативной информации на сайте главного управления МЧС России по Амурской области, в связи с прохождением летнего паводка в регионе на четверг в Зейском районе наблюдается подтопление 315 придворовых территорий, в том числе подтоплено три жилых дома. В городе Сковородине произошло подтопление 20 придворовых территорий и семи частных жилых домов, в Тамбовском районе наблюдается подтопление в четырех населенных пунктах 115 придворовых территорий, есть подтопления и на других территориях.

Населению оказывается адресная помощь, проводится откачка воды, проводятся ремонтные работы автодорог. В ликвидации последствий прохождения дождевого паводка задействовано более 380 человек, 98 единиц техники.