Эксперт: сотрудники скорой помощи поддерживают отмену письменного согласия на лечение

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники службы скорой помощи поддерживают отмену обязательного письменного согласия на оказание медицинских услуг пациенту. Устного согласия должно быть достаточно, а вот отказ следует закреплять документально, считает главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РФ Сергей Багненко.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил считать согласием гражданина на медицинское вмешательство сам факт вызова скорой помощи, чтобы при приезде к пациенту врачи не теряли время на бюрократические процедуры, а сразу же приступали к лечению. По его словам, сейчас врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.

"Абсолютно поддерживаю", - сказал Багненко, добавив, что предложение также поддерживают и сотрудники службы скорой помощи. "Мы считаем, что оформление вызова скорой есть презумпция согласия. А если человек не согласен, то он должен иметь право отказаться и оформить это письменно", - сказал Багненко в четверг ТАСС.

Он отметил, что бюрократические процедуры отнимают время. Врач, вместо того чтобы как можно быстрее начать оказывать помощь человеку, занимается оформлением бумаг о согласии. "Он [пациент] же вызвал скорую, для того, чтобы ему помощь оказывали. Врач его спрашивает: "Вы не против, если я буду оказывать помощь?" Он говорит: "Нет". И все. Они устно [договорились]: врач спросил - пациент ответил", - добавил Багненко.