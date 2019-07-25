Путин поручил кабмину создать рабочую группу для борьбы с незаконными вырубками леса

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября создать рабочую группу для борьбы с незаконными вырубками леса с использованием космических технологий.

Правительству РФ "обеспечить создание рабочей группы с участием представителей правоохранительных органов и ФТС России с целью обеспечения мониторинга лесопользования, выявления и пресечения нарушений, прежде всего, незаконных рубок и вывоза леса, в том числе с использованием системы "ГЛОНАСС", космической съемки и иных технических средств", говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросу "О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области", состоявшегося 19 июля 2019 года.

Документ опубликован в четверг на сайте Кремля.

Глава государства также поручил своей администрации до 30 декабря "обеспечить рассмотрение на заседании Государственного совета Российской Федерации вопросов лесопользования, включая меры, направленные на пресечение нарушений в этой сфере".