Глава МЧС проконтролирует на Дальнем Востоке готовность спасателей к паводку

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев приедет на Дальний Восток для проверки готовности спасателей к реагированию на паводок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Зиничев вылетел в Дальневосточный федеральный округ для проверки готовности спасателей к защите населенных пунктов от паводка", - сообщили в министерстве. В Благовещенске глава МЧС России проведет координационное совещание. "Министр совершит облет Мазановского и Селемджинского районов Амурской области и проверит готовность сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к реагированию в регионах, находящихся под влиянием опасных метеоявлений", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Зиничев посетит Комсомольск-на-Амуре, где он планирует осмотреть защитные гидротехнические сооружения, предназначенные для защиты населенных пунктов от паводка. В четверг вечером глава МЧС посетит Братск и проведет там совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

МЧС усиливает группировку для защиты населенных пунктов от паводка на Дальнем Востоке. Сейчас режим повышенной готовности введен в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. В некоторых районах Приморского края и Амурской области реагирующие подразделения работают в режиме чрезвычайной ситуации. В готовности к реагированию находится группировка сил и средств разных ведомств и служб общей численностью более 10 тыс. человек и 3,4 тыс. единиц техники. В случае необходимости будут развернуты 773 пункта временного размещения, которые способны вместить более 100 тыс. человек.

Наиболее сложная ситуация ожидается в Амурской области. "26 июля в районе Благовещенска ожидается первая волна паводка по реке Селемджа высотой до 3,5 м при критической отметке в 2,5 м. 28 июля прогнозируется вторая волна паводка по реке Амур высотой до 3 м, в результате чего уровень воды может превысить критическую отметку на 20 см", - сообщили в МЧС. После этого гребень паводка в начале августа пройдет по территориям Еврейской автономной области и Хабаровского края. 6 августа прогнозируется подъем уровня воды на реке Амур в районе Хабаровска с превышением критической отметки на 10 см. 10 августа ожидается подъем воды в районе Комсольска-на-Амуре, но без достижения критических отметок.