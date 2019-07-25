Медведев утвердил концепцию по ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию по Федеральной целевой программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества", подготовленной к 75-летию годовщины Победы.

"Хочу сообщить, я утвердил концепцию по ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества". Эта программа разрабатывается в преддверии 75-летия Победы. 2020 год президентом объявлен Годом памяти и славы", - сказал он, открывая заседание правительства в четверг.

Медведев отметил, что в рамках программы предполагается восстановление свыше 9,5 тыс. воинских захоронений, будут установлены более 6 тыс. знаков, нанесены около 250 тыс. имен на мемориальные сооружения воинских захоронений.

По этой программе планируется привлечь свыше 5 млрд рублей, из которых почти 4 млрд рублей - средства федерального бюджета.

8 июля президент РФ Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы.

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