Медведев утвердил концепцию по ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию по Федеральной целевой программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества", подготовленной к 75-летию годовщины Победы.
"Хочу сообщить, я утвердил концепцию по ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества". Эта программа разрабатывается в преддверии 75-летия Победы. 2020 год президентом объявлен Годом памяти и славы", - сказал он, открывая заседание правительства в четверг.
Медведев отметил, что в рамках программы предполагается восстановление свыше 9,5 тыс. воинских захоронений, будут установлены более 6 тыс. знаков, нанесены около 250 тыс. имен на мемориальные сооружения воинских захоронений.
По этой программе планируется привлечь свыше 5 млрд рублей, из которых почти 4 млрд рублей - средства федерального бюджета.
8 июля президент РФ Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы.
В новость были внесены изменения (13:08 мск) - добавлена информация по тексту.