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Reuters: Facebook удалил фиктивные учетные записи из России и других стран

В частности, аккаунты из России и Украины компания заблокировала перед выборами в Верховную раду

ТАСС, 25 июля. Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети около 1,8 тыс. фиктивных учетных записей и страниц из России, Украины, Таиланда и Гондураса. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По его данным, администрация соцсети удалила 294 аккаунта, 1509 страниц и 32 сообщества за "скоординированные неаутентичные действия".

"Мы не видим связи между ними, но все они использовали сеть фиктивных аккаунтов для введения людей в заблуждение относительно того, чьи они [учетные записи] и чем занимаются", - заявил руководитель отдела политики безопасности компании Натаниэль Гляйхер.

Отмечается, что в Таиланде фейковые аккаунты использовались для обсуждения политики страны, отношений США и Китая, протестов в Гонконге, а также для критики демократических активистов. Владельцы фиктивных учетных записей из России и Украины, согласно заявлению компании, под именами журналистов и представителей армии также обсуждали украинскую политику и выступали с критикой киевских властей. Эти аккаунты компания заблокировала перед парламентскими выборами на Украине. В Гондурасе удаленные ныне фиктивные страницы позитивно отзывались о президенте страны.

Руководство компании Facebook, владеющей одноименной соцсетью, в последние годы подверглось жесткой критике со стороны властей США и американской общественности. Администрацию, в частности, обвиняли в том, что она не предпринимает адекватных мер для защиты личных данных пользователей и не противодействует распространению вредоносной информации. Утверждалось также, что с помощью соцсети было оказано влияние на ход президентской гонки 2016 года в США.

Главе Facebook Марку Цукербергу уже не раз приходилось извиняться в связи с этими обвинениями. В 2018 году он выступил на двух слушаниях в Конгрессе США, признав, что несет ответственность за скандалы вокруг соцсети. Он пообещал принять меры, чтобы новых нарушений больше не произошло.

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