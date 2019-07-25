Матвиенко: ряд положений законопроекта о запрете клеток в судах нуждается в доработке

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым принять законопроект о запрете использования защитных кабин, в том числе металлических клеток, в залах судебных заседаний, однако ряд его положений, по ее словам, нуждается в доработке.

"Есть ряд объективных сложностей, с которыми нельзя не считаться. Нужен некий переходный период для того, чтобы МВД могло в отсутствие оградительных сооружений обеспечить безопасность судей и обеспечить в том числе безопасность обвиняемых и подсудимых, потому что есть такие случаи, когда люди готовы разорвать в клочья за те или иные тяжкие преступления. Мы обязаны обеспечить защиту", - сказала Матвиенко на пресс-конференции об итогах весенней сессии СФ.

По ее словам, сейчас идет работа над тем, какие это могут быть меры защиты, как усилить службу судебных приставов. "Для того, чтобы этот закон был не просто декларативный, а мог быть принят и вступил в действие, эти вопросы нуждаются в проработке. Они находятся в проработке, председатель правительства дал такие поручения", - сказала Матвиенко.

Вместе с тем она подчеркнула, что является сторонницей принятия закона с учетом переходного периода. "[Надо принять закон], чтобы идеологически страна заявила, что мы против того, чтобы не осужденных людей держали в таких унижающих достоинство условиях", - отметила спикер Совфеда.

Законопроект о запрете клеток в судах

Законопроект о запрете использования защитных кабин, в том числе металлических клеток, в залах судебных заседаний был разработан сенаторами по поручению Матвиенко. Документ был внесен в Госдуму в ноябре 2018 года. Инициатива была подержана Генпрокуратурой, в целом ее концепцию поддержал и министр юстиции Александр Коновалов.

В конце мая думская рабочая группа по совершенствованию законодательства о судоустройстве и процессуального законодательства отложила принятие решения по этому документу, "поскольку не предложен приемлемый механизм обеспечения безопасности участников судебных заседаний при реализации предложенных изменений". При этом глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что Дума не отказывается от предложения о запрете использования в судах защитных кабин, а разработчикам поставлена задача доработать законопроект.