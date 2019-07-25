Совфед проанализирует законы в области защиты от насилия в семье и их применение

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации проанализирует содержание и практику применения законодательства, касающегося ответственности за семейное насилие. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции по итогам весенней сессии Совфеда его председатель Валентина Матвиенко.

"Тема домашнего насилия существует, это правда. Но есть и другая точка зрения в обществе: нечего государству вмешиваться в семейные дела. Я думаю, тут нужен разумный баланс", - отметила она.

Матвиенко напомнила, что российское законодательство в этой сфере самодостаточное, порядка 20 законов в той или иной мере содержат наказания за такого рода деяния.

"Мы проанализируем законодательство [в этой сфере]", - проинформировала она, сообщив, что в Совфеде будет создана рабочая группа под руководством вице-спикера Галины Кареловой, которая "с обязательным участием общественных организаций" будет заниматься анализом законодательства в этой области. Кроме того, уточнила спикер, будет изучен и международный опыт.

В то же время Матвиенко допустила, что речь может идти скорее о необходимости корректировки правоприменительной практики. "У нас нет точной статистики [по семейному насилию], ее никто не ведет, много примеров, что женщина обращается в правоохранительные органы, а там скептическое отношение: ну не убили же. Часто правоохранительные органы не относятся серьезно к сигналам, поступающим к ним, а они должны реагировать, регистрировать [обращения]", - констатировала председатель СФ. Она заверила, что Совфед проанализирует правоприменительную практику, будет вести ее мониторинг.

Председатель Совфеда также обратила внимание на необходимость "изменения патриархального поведения", когда люди рассуждают по принципу: "ну ничего, подумаешь, ударил".

Выступая ранее на пленарном заседании, Матвиенко поручила сенаторам проанализировать состояние законодательства РФ и правоприменительной практики, касающейся семейного бытового насилия, чтобы принять меры, необходимые для защиты женщины. Она также попросила уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, которая неоднократно поднимала вопрос о ситуации с насилием в семьях, подключиться к этой работе.