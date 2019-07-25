Российские экологи попросили эстонских коллег защитить перешедших границу медвежат

ТАЛЛИН, 25 июля. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Российские экологи обратились с письмом к министру окружающей среды Эстонии Рене Кокку с просьбой оказать защиту двум медвежатам, пересекшим российско-эстонскую границу и замеченным в населенных пунктах в уезде Валгамаа. Как сообщила газета Postimees, россияне попросили спасти мишек от отстрела охотников и "препроводить" их в Россию.

"Эти медведи пришли с торопецкой (по названию района) биологической станции "Чистый лес", где ведется реабилитация оставшихся без родителей медвежат с их последующим возвращением в природу, - написала в письме президент петербургского общества защиты животных "Балтийская забота о животных" Елена Боброва. - Этих медведей зовут Поля и Проша. Они уникальны в том смысле, что после возвращения в природу не разбежались, а держатся вместе. Они лишь учатся самостоятельно выживать на воле, поэтому их можно часто видеть рядом с людьми".

Боброва добавила, что, хотя медведи нередко появляются в населенных пунктах, они ни разу не проявляли агрессии к людям. "Мы бы очень хотели, чтобы вы сохранили жизни этим медведям. Для этого их нужно направить через границу обратно в Псковскую область", - добавила зоозащитница.

Пресс-секретарь Министерства окружающей среды Эстонии Марью Каазик заявила, что ведомство готовит ответ на это письмо. Главный специалист по охотничьему делу Департамента окружающей среды Марго Танник полагает, что экспертам предстоит изучить все возможные варианты действий в отношении зверей. "Конечно, мы обсудим и возможность возвращения медведей в Россию", - цитирует его слова газета.

Ранее совет по охоте уезда Валгамаа заявил, что обратится в Департамент окружающей среды с просьбой выдать специальное разрешение на отстрел двух молодых медведей, пришедших в Эстонию из России. Эксперт Департамента окружающей среды Михкель Пастик считает, что эти медведи представляют опасность для местных жителей, которые за последний месяц встречали их не менее шести раз.

Директор Таллинского зоопарка Тийт Маран призвал не драматизировать ситуацию. Он считает, что новости об увиденных медвежатах оказались в центре внимания из-за сообщений о них в соцсетях. "Если раньше о таких случаях никто не знал, то сегодня они сразу попадают в медиа, особенно, если есть фотография или видео с места событий", - сказал он порталу ERR.

Он добавил, что численность медведей в эстонских лесах растет, что может свидетельствовать об определенных экологических изменениях. "В прошлом году было насчитано 82 выводка медведей, а в 2017 году - 70. Это существенный прирост, - заявил Маран. - Медведей становится больше, и они чаще выходят из леса. В то же время численность волков сокращается, а рысей могло бы стать больше, но этого не происходит. Все это указывает на то, что в наших лесах происходят значительные изменения, которые оказывают разностороннее влияние на окружающую среду, природу и другие виды".