Матвиенко назвала пример Голунова хорошим уроком для собирающихся фальсифицировать улики

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что пример журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, необоснованно обвиненного в покушении на сбыт наркотиков, станет хорошим уроком для тех, кто задумается о возможности фальсификации доказательств.

"Я думаю, что пример Голунова - это хорошая встряска для всех, хороший урок для тех, кто даже просто подумает о том, что возможно что-либо повторить", - сказала Матвиенко на пресс-конференции об итогах работы палаты в весеннюю сессию. Она добавила, что не должно быть никаких поблажек для правоохранителей за фальсификацию улик. По ее словам, в данный момент российское законодательство в этом плане достаточно строгое.

Матвиенко ранее заявляла, что выступает против либерализации антинаркотического законодательства после дела Голунова, необоснованно обвиненного в покушении на сбыт наркотиков. При этом она отметила, что считает необходимым установить максимальное наказание за подбрасывание наркотиков и фальсификацию улик со стороны правоохранительных органов.

В ходе прямой линии 20 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает необходимой либерализацию в сфере оборота наркотиков. Вместе с тем, по его мнению, МВД необходимо создать в системе собственной безопасности структуру, которая займется злоупотреблениями в делах, подобных делу Голунова.