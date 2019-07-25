{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Прекращение дела против Ивана Голунова

Матвиенко назвала пример Голунова хорошим уроком для собирающихся фальсифицировать улики

Спикер Совфеда добавила, что не должно быть никаких поблажек для правоохранителей за фальсификацию улик
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что пример журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, необоснованно обвиненного в покушении на сбыт наркотиков, станет хорошим уроком для тех, кто задумается о возможности фальсификации доказательств.

На эту тему
Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

"Я думаю, что пример Голунова - это хорошая встряска для всех, хороший урок для тех, кто даже просто подумает о том, что возможно что-либо повторить", - сказала Матвиенко на пресс-конференции об итогах работы палаты в весеннюю сессию. Она добавила, что не должно быть никаких поблажек для правоохранителей за фальсификацию улик. По ее словам, в данный момент российское законодательство в этом плане достаточно строгое.

Матвиенко ранее заявляла, что выступает против либерализации антинаркотического законодательства после дела Голунова, необоснованно обвиненного в покушении на сбыт наркотиков. При этом она отметила, что считает необходимым установить максимальное наказание за подбрасывание наркотиков и фальсификацию улик со стороны правоохранительных органов.

В ходе прямой линии 20 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает необходимой либерализацию в сфере оборота наркотиков. Вместе с тем, по его мнению, МВД необходимо создать в системе собственной безопасности структуру, которая займется злоупотреблениями в делах, подобных делу Голунова.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПрекращение дела против Ивана Голунова
МВД планирует ввести бессрочный вид на жительство для русскоговорящих мигрантов
Их также собираются освободить их от необходимости получать сертификат о знании русского языка
Читать полностью