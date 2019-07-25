Россельхознадзор ожидает ответа из Риги о допуске в ЕС лошадей путешественницы из Италии

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России ожидает ответа коллег из Латвии о допуске на территорию ЕС лошадей, на которых путешествовала по РФ итальянка Паола Джакомини. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, при въезде в страну она не сообщила о том, что будет ехать транзитом в Европу.

Как сообщалось ранее, Джакомини, почти год путешествующая по России на лошадях, столкнулась с задержкой в оформлении разрешительных документов на вывоз животных, перед тем как покинуть страну. В настоящее время ее лошади находятся на карантине в конюшне "Баландино" недалеко от Великих Лук. Она также отмечала, что 3 августа истекает срок действия ее российской визы.

"Мы некоторое время назад направили письмо в адрес латвийских коллег, в котором изложили ситуацию. Сейчас ждем от них реакции и ответа, допустят ли они этих лошадей в свою страну или нет", - сказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В службе пояснили, что лошади, на которых путешествует итальянка, ввезены в Россию из Монголии. "Когда она их ввозила, то не сообщила, что едет транзитом по территории нашей страны и что конечная ее цель - Евросоюз. Иначе бы ей пояснили, что Евросоюз запрещает ввоз монгольских лошадей в страны ЕС", - отметили в ведомстве.

В Россельхознадзоре также разъяснили, что выдача разрешения на вывоз монгольских лошадей в страны ЕС "будет грубым нарушением правил". "Высока вероятность, что в зоне ЕС лошадей просто усыпят, так как они из Монголии", - добавили в пресс-службе.

О путешествии

Итальянка рассказала, что в Россию она прибыла с двумя лошадьми в августе прошлого года из Монголии, за период путешествия по двум странам проделав верхом путь в 6,8 тыс. км, из которых около 5 тыс. км - по РФ. Все это время она жила в палатке. В дальнейшем, по словам Джакомини, она планирует отправиться в Литву, а далее - в Польшу. Из польского Кракова она намерена в декабре вернуться в Италию через Чехию и Австрию.