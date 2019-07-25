Муж Инны Чуриковой надеется, что ее выпишут через несколько дней

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Режиссер Глеб Панфилов, супруг народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", надеется, что ее выпишут из больницы через несколько дней. Об этом он сообщил ТАСС в четверг.

"На поправку идет, вопрос выписки пока не обсуждался, врачи - осторожные люди, говорят, спешить не надо. Я надеюсь, что через несколько дней ее смогут выписать, но, сами понимаете, прогнозов не делаем", - сказал собеседник агентства.

Актриса была занята в постановке "Старая дева" вместе с Александром Михайловым. Он рассказал ТАСС, что 18 июля Чурикова была госпитализирована после падения.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии. Окончила Щепкинское училище, стала работать в Московском ТЮЗе. Будучи студенткой, она снялась в фильме Александра Роу "Морозко". Также она снималась в картине Глеба Панфилова "В огне брода нет". Позже режиссер и актриса вместе работали и над другими фильмами: "Начало", "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые".

Актриса снималась у Петра Тодоровского, Михаила Швейцера, Андрея Кончаловского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Марка Захарова. С Захаровым она более 45 лет работает в "Ленкоме".