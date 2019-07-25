МВД планирует ввести бессрочный вид на жительство для русскоговорящих мигрантов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. МВД разработало документ, предусматривающий бессрочный вид на жительство для русскоговорящих мигрантов, чьи близкие родственники являются гражданами России, кроме того, также планируется освободить их от необходимости получать сертификат о знании русского языка. Об этом сообщил начальник управления по организации разрешительно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов.

"Ранее был принят закон о получении видов на жительство носителями русского языка, в нем было ограничение, что этот вид на жительство действует три года. Сейчас мы вводим бессрочный вид на жительство практически для всех категорий <...>. И мы освобождаем от необходимости получения сертификата о владении русским языком, [о знании] истории России, основ законодательства лиц, имеющих близких родственников - граждан РФ, кроме супругов", - сказал он в Совете Федерации.

Адзинов также отметил, что данным законопроектом предусматривается сокращение сроков рассмотрения заявлений о получении вида на жительство - с 6 до 4 месяцев. "Кроме того, этот закон имеет акцентированный подход к тем квалифицированным специалистам, которые нужны РФ, то есть если иностранный гражданин более 6 месяцев осуществляет трудовую деятельность по профессии, находящихся в перечне востребованных, то этот гражданин получает вид на жительство напрямую, а еще через 6 месяцев он может получить гражданство РФ", - сказал он.

По словам представителей миграционного главка МВД, документ вступит в силу в ближайшее время.