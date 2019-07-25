МЧС приступило к разработке требований пожарной безопасности к палаточным лагерям

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. МЧС России после пожара в палаточном детском городке в Хабаровском крае приступило к разработке требований пожарной безопасности к палаточным лагерям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

"Министерство выступило с инициативой дополнить постановление правительства "О противопожарном режиме" отдельными требованиями пожарной безопасности к лагерям палаточного типа, а также разработать свод правил "Палаточные лагеря. Требования пожарной безопасности", - сказал представитель МЧС.

На сегодняшний день органы государственного пожарного надзора МЧС России не наделены полномочиями по проведению надзорных мероприятий в отношении временных строений, в том числе палаточных лагерей. "Нормативные требования по обеспечению пожарной безопасности в детских лагерях палаточного типа ранее отсутствовали. Вопросы пожарной безопасности в отношении единичной палатки определены документом добровольного применения, а именно ГОСТом 1991 года "Палатки туристические. Общие технические условия", - пояснили в МЧС.

Вместе с тем в мае министерство рекомендовало руководителям детских оздоровительных лагерей принять дополнительные меры в области пожарной безопасности при эксплуатации лагерей палаточного типа, в том числе организовать круглосуточное дежурство и патрулирование территории лагеря в ночное время силами персонала, а также оснастить палатки первичными средствами пожаротушения.

"МЧС России разработаны типовые методические материалы по обеспечению безопасности детских лагерей палаточного типа, которые будут рассмотрены и утверждены на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям субъектов РФ", - сообщили в МЧС.

Ранее глава МЧС потребовал провести внеплановые проверки всех детских оздоровительных лагерей.