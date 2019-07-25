В Тверской области закрыли пищеблок загородного лагеря, где отравились восемь детей

ТАСС, 25 июля. Пищеблок детского оздоровительного лагеря "Салют" в Кимрском районе Тверской области, где 24 июля восемь детей обратились в медпункт с признаками отравления, закрыт в связи с нарушениями в санитарных норм, сообщила ТАСС пресс-секретарь главы региона Ирина Гончарова.

Ранее в правительстве региона журналистам сообщили, что работа лагеря приостановлена. Однако, по словам Гончаровой, санкции подвергся только пищеблок.

"Информация о закрытии лагеря некорректна. Закрыт пищеблок, еду привозят из других учреждений", - сказала она.

Ранее сообщалось, что восемь детей обратились с признаками отравления в медпункт в загородном лагере "Салют", расположенном в городе Кимры Тверской области. СУ СК по Тверской области в связи с инцидентом проводит доследственную проверку. В пресс-службе правительства отметили, что мероприятия по локализации заболевания проведены, новых случаев вирусной инфекции не выявлено. Шестеро отравившихся остаются в инфекционном отделении ЦРБ города Кимры, двое отпущены домой.

У детей и сотрудников пищеблока лагеря диагностировали норовирус второй группы. Лабораторные исследования управления Роспотребнадзора по Тверской области показали, что на пищеблоке должным образом не проводили дизенфекцию.