В МВД прогнозируют снижение востребованности программы по переселению соотечественников

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Государственная программа по переселению соотечественников может стать менее востребованной после внесения изменений в закон об упрощенной схеме приобретения российского гражданства. Об этом сообщил врио главы миграционного главка МВД РФ Андрей Краюшкин.

"Сейчас в связи с тем, что законодательство изменилось в плане приобретения гражданства, эта программа пойдет на спад. Мы прорабатываем по поручению президента новые механизмы привлечения иностранных граждан на территории РФ", - сказал он, отметив, что всего с начала действия программы в Россию переселилось 860 тыс. соотечественников.

Ранее вступил в силу закон, который предоставляет президенту полномочия решать, кто может получить гражданство России по упрощенной схеме. Закон расширяет возможности участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей по упрощенному приобретению российского гражданства. В частности, за ними закрепляется право обратиться с заявлением не только по месту жительства в регионе, выбранном для проживания в соответствии с госпрограммой, но и по месту пребывания на территории указанного субъекта РФ. Согласно закону о гражданстве, упрощенный порядок не предполагает требований о наличии вида на жительство и непрерывного проживания в РФ в течение пяти лет, как это предусмотрено общим порядком. В ряде случаев соблюдение обязательства о сроке проживания в России вовсе не требуется, в иных случаях срок может составлять от одного года до трех лет.