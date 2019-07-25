Володин предложил дать право детям из одной семьи посещать один детский сад

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Действие законопроекта о преимущественном приеме детей в школу, где уже учатся их братья и сестры, следует распространить и на детские сады. С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Было бы правильно распространить действие этого закона... и на дошкольные учреждения", - заявил он на заседании нижней палаты парламента в четверг, подводя итоги весенней сессии. Спикер отметил, что соответствующие поправки следует внести ко второму чтению законопроекта.

Депутатский законопроект был принят в первом чтении 23 июля. Им предлагается установить, что дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, получают право преимущественного приема на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их родные братья и сестры.

"Представьте себе, когда семья с детьми вынуждена одного ребенка возить в одну школу, другого - в другую школу, зачастую в разных районах. И, конечно, мы с вами должны найти решение этих вопросов, чтобы брат и сестра учились в одной школе. Это не только облегчит родителям ситуацию, но и психологически поддержит детей, когда они будут учиться в одной школе", - добавил Володин.