Трамп выступил на фоне президентской печати с двуглавым орлом и клюшками для гольфа

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Неизвестные разыграли президента США Дональда Трампа по время его выступления на молодежном форуме, которое состоялось во вторник в одном из отелей в Вашингтоне. На это в четверг обратила внимание газета The Washington Post.
Президент поднялся на сцену и подошел к трибуне в тот момент, когда на огромном экране сзади него демонстрировалась президентская печать, которая с виду была похожа на настоящую, но при детальном рассмотрении оказалась сильно видоизмененной. Так, вместо традиционного белоголового орлана был изображен двуглавый орел, который в лапах вместо традиционных 13 стрел и оливковой ветви держал сумку с 13 клюшками для гольфа и пачку долларов. Кроме того, над птицей вместо девиза "E pluribus unum" ("Из многих - единое" - в переводе с латыни) красовалась надпись на испанском языке "45-й [президент США] - марионетка".
At a student summit, Turning point USA, #trump stands before what looks to be the presidential seal, only this seal has been doctored to have two eagle heads like the Russian coat of arms, and instead of the eagle holding arrows, it’s holding golf clubs ️ pic.twitter.com/tZ6iI4lfZD— mangles (@matty_angles) July 25, 2019
The Washington Post предположила, что тем самым авторы розыгрыша хотели намекнуть на связи Трампа с Россией и пошутить над его увлечением игрой в гольф.
Как отметили организаторы конференции, им не известно, каким образом на экране появилось измененное изображение президентской печати. По их словам, "возможно, ошибка была допущена технической группой, отвечавшей за звуковое и визуальное сопровождение мероприятия". До того, как Трамп поднялся на сцену для выступления, на экране была видна подлинная президентская печать.
Нынешний американский лидер является большим поклонником гольфа и владеет 16 гольф-клубами в США и за пределами Америки. Согласно подсчетам американских журналистов, Трамп за время своего президентства сыграл больше 140 партий в гольф, причем большую часть - на собственных площадках. По данным интернет-издания Huffington Post, его увлечение гольфом за время президентства обошлось американским налогоплательщикам в $100 млн.