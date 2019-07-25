Трамп выступил на фоне президентской печати с двуглавым орлом и клюшками для гольфа

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Неизвестные разыграли президента США Дональда Трампа по время его выступления на молодежном форуме, которое состоялось во вторник в одном из отелей в Вашингтоне. На это в четверг обратила внимание газета The Washington Post.

Президент поднялся на сцену и подошел к трибуне в тот момент, когда на огромном экране сзади него демонстрировалась президентская печать, которая с виду была похожа на настоящую, но при детальном рассмотрении оказалась сильно видоизмененной. Так, вместо традиционного белоголового орлана был изображен двуглавый орел, который в лапах вместо традиционных 13 стрел и оливковой ветви держал сумку с 13 клюшками для гольфа и пачку долларов. Кроме того, над птицей вместо девиза "E pluribus unum" ("Из многих - единое" - в переводе с латыни) красовалась надпись на испанском языке "45-й [президент США] - марионетка".