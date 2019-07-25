В ФАС прокомментировали законопроект о повышении возраст продажи алкоголя до 21 года

Ранее первый зампред думского комитета по делам национальностей Шамсаил Саралиев ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, предлагающий наделить регионы полномочиями увеличивать с 18 лет до 21 года возраст продажи алкоголя. По мнению депутата, предлагаемая мера поможет оградить общество от ранней алкоголизации молодежи.

Исаева в свою очередь считает, что необходимы не запретительные меры, а развитие инфраструктуры.

"Наделение властей регионов дополнительными полномочиями в части регулирования алкогольных рынков может обернуться созданием условий для проявления регионального протекционизма. Такие случаи мы описывали ранее в докладе, представленном в правительство. Мы считаем, что гораздо эффективнее запретов меры, направленные на создание условий для здорового образа жизни, развития спорта и культуры. Необходимо предложить молодежи альтернативные способы проведения досуга, в которых нет места алкоголю", - сказала она.

При этом ФАС поддерживает идею снижения в РФ уровня потребления алкогольной продукции среди молодого населения. "Этот вопрос, безусловно, является социально значимым. Однако хотелось бы обратить внимание на то, что ряд жестких запретительных мер, ранее вводимых относительно легальной розничной продажи алкогольных напитков, привел к увеличению доли нелегальной, контрафактной алкогольной продукции. Такая ситуация не только негативно отражается на экономике в виде неуплаченных акцизов, но и несет в себе опасность употребления, в том числе и молодыми людьми, продукции, качество которой никак не контролируется", - пояснила Исаева.