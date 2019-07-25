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Путин поручил кабмину при необходимости выделить допсредства на лекарства льготникам

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев и руководители регионов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть выделение дополнительных денег, если они потребуются регионам на обеспечение лекарствами льготников.

В перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, Путин потребовал от кабинета министров "совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести анализ установления в территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи перечня лекарственных препаратов для льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, установленных законодательством РФ, при амбулаторном лечении в объеме не менее перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов". Президент дал на исполнение срок до 20 сентября, назначив ответственными за исполнение премьер-министра Дмитрия Медведева и руководителей регионов.

По итогам анализа глава государства поручил "оказать содействие субъектам РФ, в том числе предусмотреть при необходимости выделение дополнительных средств из федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов РФ на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в объеме перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов". За исполнение данного поручения также отвечает Медведев, который должен будет представить Путину доклад 30 октября.

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Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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