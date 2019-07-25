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Власти Петербурга опровергли информацию о падении лифта в многоэтажном доме

По данным администрации Фрунзенского района города, пассажиры лифта ошибочно приняли звук от попадания листа ламината между кабиной и стенами шахты за неисправность механизма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга опровергла информацию о падении лифта в многоэтажном доме, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации.

Ранее в администрации района заявили, лифт с тремя пассажирами рухнул с 9 этажа, сработали системы торможения.

"Аварийная система сработала в связи с попаданием в шахту листа ламината длиной 1250 мм. В момент срабатывания в кабине лифта находились трое человек. Никто из них не пострадал. Пассажиры пожаловались на резкий звук, который был вызван попаданием листа ламината между кабиной и стенами шахты. Этот звук был ошибочно принят за неисправность механизма", - говорится в сообщении администрации.

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